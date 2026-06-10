Καστοριά: Εμφανίστηκε αρκούδα με το μικρό της σε αυλή σπιτιού - Ατάραχη όσο της γαβγίζουν σκυλιά

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά και συγκεκριμένα στην είσοδο της πόλης, όταν εμφανίστηκε αρκούδα σε κατοικημένη περιοχή το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, μια μεγαλόσωμη αρκούδα μαζί με το μικρό της εμφανίστηκε στην αυλή κατοικίας, προκαλώντας ανησυχία στον ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να καταγράψει το περιστατικό σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, η αρκούδα κινείται στον χώρο με ιδιαίτερη ψυχραιμία, όσο τα σκυλιά των κατοίκων που μένουν στην περιοχή αρχίζουν να γαβγίζουν έντονα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί την πρώτη εμφάνιση της αρκούδας στη συγκεκριμένη οικία. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, τις τελευταίες ημέρες έχει επιστρέψει αρκετές φορές στην προσπάθειά της να προσεγγίσει το κοτέτσι που διατηρεί στον χώρο, πιθανότατα αναζητώντας τροφή. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εισέλθει, όμως η συχνή παρουσία της προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η συμπεριφορά της, καθώς φαίνεται να έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία. Η αρκούδα πλησιάζει σπίτια, κινείται σε κατοικημένη περιοχή και, όπως καταγράφηκε στο βίντεο, δεν απομακρύνεται εύκολα ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης την φωτίζει με φακό για να την καταγράψει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σπίτι, πριν από λίγους μήνες, είχαν εμφανιστεί και τρεις λύκοι.