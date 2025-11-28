Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργανωση που διακινούσε τόνους ψυκτικού υγρού - Επτά συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση στην Καστοριά, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν και διακινούσαν παράνομα μεγάλες ποσότητες φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Από την συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς συνελήφθησαν επτά άτομα, ηλικίας από 38 εως 66 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο.

Μετά την έρευνα, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 977 φιάλες που περιείχαν παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 11 τόνων και 394,2 κιλών, πέντε οχήματα και το χρηματικό ποσό των 1.742 ευρώ. Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 494.500 ευρώ περίπου.

Εγκληματική οργάνωση διακινούσε φιάλες ψυκτικού υγρού | EΛΑΣ

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ένας 53χρονος που οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε με τον εξής τρόπο:

Οι συλληφθέντες συγκέντρωναν τις φιάλες που είχαν εισαχθεί παράνομα και τις έκρυβαν προσωρινά κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, σε χώρο που διαχειρίζονταν 66χρονος, προκειμένου να τις μεταφερθούν στη συνέχεια σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 40χρονου, με έδρα σε περιοχή της Καστοριάς.

Έπειτα, τις προαναφερόμενες φιάλες παραλάμβανε 41χρονος υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος τις μετέφερε στις αποθήκες αυτής με έδρα σε περιοχή της Κοζάνης, ιδιοκτησίας 48χρονου και ακολούθως αυτές μεταφέρονταν από 46χρονο υπάλληλο της ίδιας μεταφορικής εταιρίας, στις αποθήκες άλλης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης. Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.