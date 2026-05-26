Καστοριά: Ηλικιωμένη βρήκε οπλοστάσιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε σπίτι

Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ήδη επιβαρυμένη δομή της εγκαταλελειμμένης οικίας. Κατά την είσοδό της στον χώρο, η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού.

Ωστόσο, το σοκ ήταν διπλό καθώς ανάμεσα στα μπάζα και τα χαλάσματα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβομβίδες της περιόδου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την aστυνομία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών, εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τάγμαtow Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβομβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας και της οξείδωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να σημειωθεί έκρηξη ή τραυματισμός, και το υλικό μεταφέρθηκε με ασφάλεια από τον στρατό για την τελική του καταστροφή.