Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 4χρονος που έπεσε σε πισίνα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ τετράχρονο παιδί, το οποίο έπεσε σε πισίνα, στην περιοχή της Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν το μικρό παιδί ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του ανθρώπων και έπεσε σε πισίνα. Όταν οι οικείοι του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το άτυχο παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή.

Αμέσως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή. Έκτοτε, η κατάστασή του, παρότι κρίσιμη, παραμένει σταθερή. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αστραπιαίες κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του.



