Καστοριά: Συνεχίζεται η έρευνα για την έκρηξη σε σπίτι - Η κατάσταση του 15χρονου

Συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά στη σφοδρή έκρηξη που έλαβε χώρα σε δωμάτιο σπιτιού στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο (02/05), όταν ο έφηβος ήταν μόνος του στο δωμάτιο.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη, που προκλήθηκαν ζημιές σε όλο το σπίτι και ο ανήλικος εντοπίστηκε εγκλωβισμένος κάτω από συντρίμμια.

Για καλή του τύχη δεν έφερε απειλητικούς για τη ζωή του τραυματισμούς και μεταφέρθηκε, άμεσα, στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Star, επειδή είχε τραυματιστεί και στα μάτια αποφασίστηκε η διακομιδή του στα Γρεβενά.

Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης, φαίνεται ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, από το προέκυψε από κάποια συσκευή στο δωμάτιο, να υπήρξε διαρροή ή και ό,τιδηποτε άλλο.