Καστοριά: Τραυματίστηκε 15χρονος από έκρηξη σε σπίτι – Σε εξέλιξη έρευνες

Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για διακομιδή ασθενή | Eurokinissi
Tον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή Μανιάκοι, στην Καστοριά, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) και ισοπέδωσε δωμάτιο κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές να εξετάζουν κάθε σενάριο. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευση αντικειμένων μέτρα μακριά από το αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου.

Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.

Αυτή την ώρα, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στο σπίτι και διενεργεί εξονυχιστική έρευνα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.

