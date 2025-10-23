Καστοριά: Συνέλαβαν οδηγό «τύφλα» - Πέντε φορές πάνω από το όριο έδειξε το αλκοτέστ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός μετά από έλεγχο ρουτίνας της Τροχαίας στους δρόμους της Καστοριάς τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός άντρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά τη σύλληψη του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 35χρονος οδηγός, κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αφού οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την τιμή να είναι πέντε φορές υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον μεθυσμένο οδηγό ήταν τσουχτερό, ύψους 1.200 ευρώ, ενώ παράλληλα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησής για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς.

Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς, προκειμένου να απολογηθεί για την επικίνδυνη οδήγησή του υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.