Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας

Ενα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε σπίτι στην περιοχή της Καστοριάς, όταν ένα τεράστιο φίδι μήκους ενός μέτρου βρέθηκε να «κατοικεί» για δύο εβδομάδες σε λεκάνη τουαλέτας πριν εντοπιστεί από τους ένοικους.

Το περιστατικό προκάλεσε φόβο στους ανθρώπους που διέμεναν στο σπίτι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κάλεσαν τον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς, ώστε να απεγκλωβίσουν το φίδι.

Στο σημείο έσπευσε άνθρωπος του οργανισμού, ο οποίος με σωστούς χειρισμύς και εξοπλισμό κατάφερε να απεγκλωβίσει το άγριο ζώο και να το απελευθερώσει στο φυσικό του περιβάλλον.

«Ζούσε στην αποχέτευση ενώ τρεφόταν με τρωκτικά και έπινε νερό από το σιφόνι. Έβγαινε καθημερινά και ξαναέμπαινε μέσα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήουν την τουαλέτα», δήλωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης.

Στην περιοχή της Καστοριάς εδρεύει το μοναδικό καταφύγιο άγριων ζώων, στο οποίο κάθε χρόνο εκατοντάδες τραυματισμένα άγρια ζώα βρίσκουν φροντίδα ώστε να επιστρέψουν στη φύση.