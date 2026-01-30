Καταδικάστηκε καθηγητής για revenge porn: Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της

Μέχρι τον Άρειο Πάγο έφτασε υπόθεση revenge porn με κατηγορούμενο έναν καθηγητή Χημείας, ο οποίος έστειλε γυμνές φωτογραφίας της πρώην συντρόφου του στον γιο αλλά και τη μητέρα της.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του 2016, όταν το θύμα, μία φιλόλογος, αποφάσισε να διακόψει τον δεσμό που είχε συνάψει με τον συνάδελφό της.

Εκείνος αντέδρασε έντονα και αρχικά της έστειλε μία επιστολή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, που την κοινοποίησε και σε συναδέλφους τους, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega.

Εν συνεχεία, όταν εκείνη έκανε σχέση με άλλον άνδρα, τους επιτέθηκε φραστικά σε μία τυχαία συνάντηση, χρησιμοποιώντας χυδαίους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό της.

Αλλά, δεν σταμάτησε εκεί. Ύστερα, όπως αποδείχθηκε και από το δικαστήριο, έστειλε γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας στο παιδί της, που στο παρελθόν έκανε μαθήματα Χημείας.

Έφτασε μέχρι και το φροντιστήριο όπου εργαζόταν ο νέος σύντροφος και του επιτέθηκε με μεταλλικό αντικείμενο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Μετά την επίθεση έστειλε έναν φάκελο στον γιο της γυναίκας, όπου είχε συμπεριλάβει γυμνές φωτογραφίες της και ένα υβριστικό σημείωμα. Και έκανε το ίδιο και με την μητέρα της.

Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, άσκησε έφεση και έφτασε μέχρι και τον Άρειο Πάγο για να αποδείξει ότι είναι αθώος, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο τον καταδίκασε οριστικά για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση κατ΄εξακολούθηση.

Του επιβλήθηκε ποινή 2,5 ετών, με αναστολή.