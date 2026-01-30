Ο Τσίπρας ανακοίνωσε ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων – Τα μέλη της

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, η οποία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα προχωρήσει σε συζήτηση για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.
Η ομάδα «θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική τριών ρευμάτων» επισημαίνεται.
Κεντρική επιδίωξη, όπως αναφέρεται, είναι «η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».
Με γνώμονα αυτό, η ομάδα θα επιχειρήσει τη «διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων», οι οποίες θα αποτυπώνουν «τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία».
Φιλοδοξία αποτελεί η «διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική», αναφέρεται επίσης,
Συντονιστής της ομάδας θα είναι ο Δρ. κοινωνιολογίας και συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης, και θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
- Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας
- Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας
- Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ
- Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.
- Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.
- Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ
- Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός
- Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
- Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
- Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ
- Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων
