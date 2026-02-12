Καταδίωξη 16χρονου στην Αχαρνών: Εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην οδό Αχαρνών έκαναν σήμα σε 16χρονο λίγο μετά της 6:30 το απόγευμα να σταματήσει τη μηχανή του για να του κάνουν έλεγχο, καθώς δεν φορούσε κράνος και δεν είχε πινακίδες, ωστόσο εκείνος δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Στην καταδίωξη που θα ακολουθήσει για ώρα από αστυνομικό με μηχανή με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης δράσης, τελικά ο νεαρός οδηγός ακινητοποιείται στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου.

Ωστόσο ακολουθεί νέο περιστατικό. Ο 16χρονος παγιδευμένος επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.