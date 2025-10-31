Μενού

Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού στην Περιφερειακή Υμηττού: Έτρεχε με 156 χιλιόμετρα

Με 156 χλμ/ώρα έτρεχε μεθυσμένος οδηγός στην Περιφερειακή Υμηττού.

Κλιμάκιο της Τροχαίας κάνει ελέγχους
Ελληνική Αστυνομία | Intime
Το βράδυ της Πέμπτης (30/10), αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν έναν 58χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Υμηττού, κοντά στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η συσκευή radar κατέγραψε ταχύτητα 156 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο όριο ήταν 80 χλμ/ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε, προσπάθησε να διαφύγει και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Μετά από καταδίωξη, ο 58χρονος ακινητοποιήθηκε και, κατά τον έλεγχο αλκοόλης, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

