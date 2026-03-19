Καταδίωξη στα Πατήσια: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν ο τράπερ που συνελήφθη

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο «φως» αναφορικά με την υπόθεση της σύλληψης του τράπερ στην περιοχή των Πατησίων, μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (18/03), όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο τράπερ και άλλο ένα νεαρό άτομο, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο.

Από την οδό Καυταντζόγλου, όπου βρίσκονταν, άρχισε καταδίωξη στα γύρω στενά με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να βρίσκονται μία ανάσα από τη μηχανή των υπόπτων.

Κατά την καταδίωξη, ο συνεπιβάτης της μηχανής πέταξε στον δρόμο ένα μαχαίρι, προφανώς για να το ξεφορτωθεί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το όχημά τους ακινητοποιήθηκε στην οδό Δημητρίου Ράλλη και συνελήφθησαν και οι δύο, ένας 27χρονος και ένας 26χρονος.

Όπως προέκυψε από την ταυτοποίηση των στοιχείων, ο ένας εξ αυτών είναι γνωστός μουσικός της τραπ σκηνής και έχει, στο παρελθόν, απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα ζητήματα.

Κατά την κρατική τηλεόραση, είναι το άτομο που είχε καθίσει στον εδώλιο για τον ξυλοδαρμό ενός φοιτητή στη Θεσσαλονίκη προ μερικών ετών.