Πατήσια: Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη

Δύο άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Πατήσια, μετά από καταδίωξη με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Όπως προέκυψε ο ένας εκ των δύο, ο οποίος ήταν και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, είναι γνωστός τράπερ και εχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 4 το μεσημέρι στην οδό Καυτατζόγλου.

Εκεί, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ θέλησαν να ελέγξουν τη μηχανή που επέβαινε ο νεαρός τράπερ και ένα ακόμα άτομο. Παρά το σήμα των αστυνομικών ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μάλιστα, στη διάρκεια της καταδίωξης ένας από τους δύο πέταξε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν με τις κατηγορίες της απείθειας και περί όπλων.