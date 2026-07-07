Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή: Έκρυβαν 61 κιλά κάνναβη στο όχημα

Καταδίωξη οχήματος έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη (07/07) τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες.
Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε κάποια ώρα αργότερα.
Οι Αρχές προχώρησαν σε σύλληψη του ενός των δύο επιβαινόντων, με τον άλλο να παραμένει άγνωστο πώς διέφυγε.
Από την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.
Προανάκριση γίνεται από το TΔEE Αγίας Παρασκευής.
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