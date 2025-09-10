Καταδίωξη στην Αθήνα: Η στιγμή που ο πλούσιος γόνος εμβολίζει τον αστυνομικό

Νέο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από την κομβική στιγμή στην καταδίωξη του 20χρονου γόνου επιχειρηματία, ο οποίος το «έπαιζε» Φερστάπεν στους δρόμους της Αθήνας, φτάνοντας να τραυματίσει αστυνομικό.

Σε βίντεο που μοιράστηκε το MEGA φαίνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 20χρονος, σταματημένο από την αστυνομία, ξεκινά πάλι με πατημένο το γκάζι, παρασύροντας μετωπικά και εκσφενδονίζοντας έναν από τους αστυνομικούς στην άσφαλτο.

Τα νέα πλάνα προσθέτουν βέβαια στην υπόθεση για τον ασυνείδητο 20χρονο, του οποίου οι γονείς υποστηρίζουν πως έκανε αυτά που έκανε γιατί ήταν «φοβισμένος».

Επεισοδιακή καταδίωξη: Πώς δικαιολογείται ο 20χρονος

Από τη μεριά του, ο 20χρονος μέχρι τώρα φαίνεται να προτάσσει τη δικαιολογία πως οι άντρες της αστυνομίας δεν είχαν ευδιάκριτα διακριτικά, και έτσι, έχοντας δει πως οπλοφορούν, πανικοβλήθηκε νομίζοντας πως επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.

Διαβάστε ακόμα: Άγριο πιστολίδι στο πάρκο Τρίτση: Σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχους και κοντέινερ, πάνω από 17 κάλυκες

Ο 20χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

«Κατανάλωσα αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να μας κλέψουν».

Ο ίδιος υποστήριξε πως μετά το περιστατικό επικοινώνησε με τη μητέρα του, συναντήθηκε με τους γονείς του στον Άλιμο και παρέδωσε το όχημα.

Στη συνέχεια, πήρε ταξί και μετέβη στο σπίτι του στο Μαρούσι, όπου εντοπίστηκε τέσσερις ώρες αργότερα, έχοντας ακόμη αλκοόλ στον οργανισμό του.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος

Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος ήταν ένα supercar υψηλών επιδόσεων, ιδιοκτησίας της εταιρείας του πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες:

Αξία: Από 83.000 ευρώ και άνω

και άνω Επιτάχυνση: 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα: 270 χλμ/ώρα

Η καταδίωξη και ο τραυματισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε δύο οχήματα να συμμετέχουν σε παράνομη κόντρα επί της λεωφόρου Συγγρού.

Παρά τα φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο 20χρονος επιτάχυνε ξανά, παρασύροντας έναν αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά κατάγματα.

Στην εκπομπή Live News του MEGA παρουσιάστηκαν αποκλειστικά βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη της mercedes με οδηγό τον 20χρονο στο κέντρο της Αθήνας.