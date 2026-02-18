Μενού

Καταδίωξη στο Αιγάλεω: 21χρονος έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Καταδίωξη στο Αιγάλεω μετά την άρνηση οδηγού να σταματήσει για έλεγχο. Ο 21χρονος συνελήφθη όταν προσέκρουσε σε τζαμαρία.

Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Το Αιγάλεω χθες βράδυ έγινε σκηνικό μιαςκινηματογραφικής καταδίωξης λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ένας οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε στο σήμα  των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, στην συμβολή των οδών Θηβών και Αδριανουπόλεως, αστυνομικοί στην έκαναν σήμα για έλεγχο σε οδηγό. Το ΙΧ δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και βγήκε ξανά στην Θηβών και στην συνέχεια στην Λεωφόρο Αθηνών.

Η καταδίωξη σταμάτησε όταν ο 21χρονος οδηγός προσέκρουσε το ΙΧ σε τζαμαρία καταστήματας και συνελήφθη. Τελικώς, οδηγήθηκε στην Τροχαία Περιστερίου. 

