Μενού

Καταδίωξη στο Άργος: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος - Διεκομίσθη στο ΚΑΤ

Κρίσιμη η κατάσταση του 20χρονου που διεκομίσθη στο ΚΑΤ, μετά τον βαρύ τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών σε καταδίωξη στο Άργος.

Reader symbol
Newsroom
Άργος
Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης στο Άργος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου από το Θριάσιο νοσοκομείο, όπου είχε εισαχθεί αρχικά και σύμφωνα με το Open, θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.

Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ