Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης στο Άργος.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου από το Θριάσιο νοσοκομείο, όπου είχε εισαχθεί αρχικά και σύμφωνα με το Open, θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.
Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.
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