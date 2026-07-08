Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης στο Άργος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου από το Θριάσιο νοσοκομείο, όπου είχε εισαχθεί αρχικά και σύμφωνα με το Open, θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.

Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.