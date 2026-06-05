Καταδρομική επίθεση στο Μαρούσι: Έκαψαν οχήματα της Περιφέρειας – «Καίνε» τους δράστες οι κάμερες ασφαλείας

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (5 Ιουνίου) τρία υπηρεσιακά οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 04:00 το πρω. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ομάδα αγνώστων προσέγγισε τον χώρο στάθμευσης όπου βρίσκονταν τα αυτοκίνητα. Οι δράστες περιέλουσαν τα οχήματα με μεγάλες ποσότητες εύφλεκτου υγρού και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν γρήγορα στις φλόγες και να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στα «ίχνη» των δραστών η ΕΛ.ΑΣ.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό «όπλο» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, οι Αρχές έχουν ήδη συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, το οποίο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των εμπρηστών.