Καταγγελία «βόμβα» για δημόσιο νοσοκομείο: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία, έβριζαν επειδή σχόλαγαν»

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό καταγγέλθηκε για μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς έκαναν σε ασθενή γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία, έβριζαν επειδή είχαν σχολάσει και της έγδαραν και τον λαιμό.

Η Μαρία Τάση, ανέφερε στο βίντεο που ανήρτησε στα social media: «Όταν με μετέφεραν σε ένα άλλο τμήμα ενδοσκοπήσεων, νευρίασαν τα παιδιά που είχαν σχολάσει πριν 5 λεπτά, οπότε βρίζοντάς μπροστά μου με ανέλαβαν. Από τα νεύρα τους αποφάσισαν να μην μου έκαναν αναισθησία».

«Ένιωθα έναν πόνο στο στήθος και νόμιζα ότι ήταν πνευμονία. Πήγα το απόγευμα στις 17:30 την Δευτέρα και την Τρίτη το πρωί στις 9:00. Έχει πολλές ώρες αναμονής παντού. Έκανα 2,5 ώρες για μία ακτινογραφία, εκεί έσπασε η φλέβα μου και έπρεπε να γυρίσω να το δουν και να επιστρέψω.

Με ενημέρωσαν ότι πρέπει να κάνω γαστροσκόπηση η οποία έπρεπε να γίνει Τετάρτη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι κλέβουν πάρα πολύ επίσης, μέσα από τα δωμάτια.

Οι νοσηλευτές έβριζαν, όχι εμάς αλλά για την «τύχη» τους αλλά μάλλον εγώ την πλήρωσα. Υπήρχε ένας απότομος τόνος από την πλευρά τους για το τι θα γίνει. Μου είχαν πει ότι θα κάνουμε μέθη, το οποίο δεν έγινε. Η μέθη μπήκε όταν είχε τελειώσει η διαδικασία. Ήμουν σε σοκ», ανέφερε η κα. Τάση.



