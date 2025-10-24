Εμπόδια στην πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης, κατά την προσπάθεια εξέτασης προστάτη σε δημόσιο νοσοκομείο, αντιμετωπίζει μία τρανς γυναίκα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κάνει λόγο για «τεχνικό θέμα του Ήδικα».

Η Μελίνα Νάτσιου, παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για εξέταση προστάση εισπράττοντας κλίμα αποκλεισμού και όχι αλληλεγγύης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόβλημα της τρανς γυναίκας σε δημόσιο νοσοκομείο, λέγοντας στον ΑΝΤ1: «Είναι ένα τεχνικό θέμα με την ΗΔΙΚΑ. Δεν το υποτιμώ. Πρέπει να λυθεί. Εμείς είμαστε εδώ και για τον τελευταίο άνθρωπο».