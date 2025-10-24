Εμπόδια στην πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης, κατά την προσπάθεια εξέτασης προστάτη σε δημόσιο νοσοκομείο, αντιμετωπίζει μία τρανς γυναίκα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κάνει λόγο για «τεχνικό θέμα του Ήδικα».
Η Μελίνα Νάτσιου, παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για εξέταση προστάση εισπράττοντας κλίμα αποκλεισμού και όχι αλληλεγγύης.
Διαβάστε ακόμα: «Μόνο αν ήμουν σε κώμα ή στη ΜΕΘ δεν θα ερχόμουν»: Το καρφί Γεωργιάδη για Δένδια
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόβλημα της τρανς γυναίκας σε δημόσιο νοσοκομείο, λέγοντας στον ΑΝΤ1: «Είναι ένα τεχνικό θέμα με την ΗΔΙΚΑ. Δεν το υποτιμώ. Πρέπει να λυθεί. Εμείς είμαστε εδώ και για τον τελευταίο άνθρωπο».
- Σπασμένη Φλέβα: Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ θα σου δημιουργήσει ανατριχίλες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Γκάζι: Η κατάθεση νεαρού που δείχνει τι συνέβη το μοιραίο βράδυ - Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης
- First Dates: Φρίκαρε ο Άρης με την αξύριστη μασχάλη της Χλόης - «Είδα τον ευχούλη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.