Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, καθώς οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τους χρωστούν «πάνω από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης».

Στην ίδια εξίσωση βάζουν τους χαμηλούς μισθούς και την υποστελέχωση κάνοντας λόγο για ένα με δύο άτομα ανά βάρδια.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία του ΔΣ, με τίτλο «Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα», αναφέρει: «Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ενώ έχει περάσει περσότερο από ένας μήνας από την επίσκεψη του διοικητή της 2ης ΥΠΕ στο Νοσοκομείο της Χίου στις 3/6/2026, ο οποίος κατά την προσφιλή τακτική του ήρθε για να μας μοιράσει ψεύτικες υποσχέσεις περί ενίσχυσης σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Ωστόσο, καμία πρόσληψη δεν έχει προς το παρόν δρομολογηθεί, κάτι που σημαίνει ότι το νοσοκομείο της Χίου για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι θα παραμένει ανοχύρωτο από προσωπικό με ευθύνη τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ αλλά και του διοικητή του «Σκυλίτσειου» Νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι την ώρα που η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας πανηγυρίζουν για το δήθεν «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά ως εργαζόμενοι στο «Σκυλίτσειο» αποκαλύπτει μία εντελώς διαφορετική εικόνα.

Έτσι, σήμερα το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» χρωστάει στους εργαζόμενους του «Σκυλίτσειου» (πλην ιατρών) περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμημάτων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας, με ένα ή δύο άτομα ανά βάρδια.

Για να μην αναφερθούμε στους χαμηλούς μισθούς, την κοροϊδία με την «ένταξη» στα ΒAE και την δρομολογούμενη της άρσης της μονιμότητας μέσω συνταγματικής αναθεώρησης.

Σε αρκετούς συναδέλφους οι οφειλές ξεπερνούν τις 100 ημέρες άδειας. Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο…

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Υγειονομικοί που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και την οικογενειακή ζωή.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στη νοσηλευτική.

Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση τριών εβδομάδων κανονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους για το καλοκαίρι.

Να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό.

Αναμόρφωση του οργανισμού του νοσοκομείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο το λαό, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Κατάργηση πληρωμών ασθενών για περίθαλψη.

Οι εργαζόμενοι του «Σκυλίτσειου» δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς», αναφέρει η ανακοίνωση.