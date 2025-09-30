Καταγγελία για το Αγκίστρι: «Βουνά» από σκουπίδια κατεβαίνουν στον Σαρωνικό

Εικόνες περιβαλλοντικής μόλυνσης καταγράφονται τους τελευταίους μήνες, εάν όχι χρόνια, στο Αγκίστρι, στο νότιο κομμάτι του νησιού, όπου φορτηγά αφήνουν τόνους με απορρίμματα στην πλαγιά, με αποτέλεσμα αυτά να «πέφτουν» στον Σαρωνικό Κόλπο.

Το σχετικό βίντεο από το Αγκίστρι έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You», ενώ για το συμβάν έχουν γίνει πέντε συλλήψεις, όλες από την Ειδική Μονάδα Διαχείρισης της Τροχαίας Αθηνών, που ασχολείται με συμβάντα περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Στο αποκαλυπτικό βίντεο από το Αγκίστρι φαίνονται σκουπίδια, μπάζα, έπιπλα να πέφτουν στον Σαρωνικό, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ενός πολίτη που «έπιασε» επ' αυτοφώρο έναν εργαζόμενο να μολύνει την πλαγιά:

Γιατί τα πετάς εδώ;

Έτσι μου είπε το αφεντικό