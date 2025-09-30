Καταγγελία για το Αγκίστρι: «Βουνά» από σκουπίδια κατεβαίνουν στον Σαρωνικό

Εικόνες περιβαλλοντικής μόλυνσης καταγράφονται τους τελευταίους μήνες, εάν όχι χρόνια, στο Αγκίστρι, στο νότιο κομμάτι του νησιού, όπου φορτηγά αφήνουν τόνους με απορρίμματα στην πλαγιά, με αποτέλεσμα αυτά να «πέφτουν» στον Σαρωνικό Κόλπο.
Το σχετικό βίντεο από το Αγκίστρι έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You», ενώ για το συμβάν έχουν γίνει πέντε συλλήψεις, όλες από την Ειδική Μονάδα Διαχείρισης της Τροχαίας Αθηνών, που ασχολείται με συμβάντα περιβαλλοντικής μόλυνσης.
Στο αποκαλυπτικό βίντεο από το Αγκίστρι φαίνονται σκουπίδια, μπάζα, έπιπλα να πέφτουν στον Σαρωνικό, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ενός πολίτη που «έπιασε» επ' αυτοφώρο έναν εργαζόμενο να μολύνει την πλαγιά:
- Γιατί τα πετάς εδώ;
- Έτσι μου είπε το αφεντικό
- Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Μπισμπίκης: «1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα», λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.