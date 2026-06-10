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Kαταγγελία για άνδρα με μαχαίρι στην παραλία Γλυφάδας: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην παραλία Γλυφάδας, καθώς γυναίκα κατήγγειλε ότι είδε έναν άνδρα να κυκλοφορεί με μεγάλο μαχαίρι.

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Μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Μηχανή της αστυνομικής ομάδας ΔΙ.ΑΣ. | Intime
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γλυφάδας, μετά απο καταγγελία μιας γυναίκας ότι είδε έναν άνδρα να κυκλοφορεί με μαχαίρι στην παραλία το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου.έχει κρυφτει στο αποδυτήριο κρατάει μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η γυναίκα σάστισε όταν είδε το μέγεθος του μαχαιριού που φέρεται να κρατούσε ο άνδρας και αμέσως κάλεσε την Αστυνομία, η οποία χρειάστηκε 3 με 4 λεπτά για να φθάσει στο σημείο.

Οι αστυνομικοί, καθώς έφτασαν στην παραλία, περικύκλωσαν το αποδυτήριο, όπου φέρεται να είχε μπει προ λίγου ο εν λόγω άνδρας και βρήκαν θήκη μεγάλου μαχαιριού.

Το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία.

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