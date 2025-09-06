Καταγγελία για beach bar στη Ρόδο: Έβγαλε σεζόν αντί για λουκέτο

Παρόλο που πριν από έναν χρόνο «σφραγίστηκε», φέτος ένα beach bar στη Ρόδο λειτούργησε κανονικά καθώς του δίνονται συνεχώς παρατάσεις αποσφράγισης του εδώ και έναν χρόνο, με πρόσχημα την αφαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών του.

Όπως αναφέρει ο Alpha, βάσει των αποφάσεων του δήμου Ρόδου, το κατάστημα εστίασης έχει σφραγιστεί από τον Αύγουστο του 2024, καθώς βρίσκεται παρανόμως εντός ιστορικού τόπου και παρανόμως εντός ζώνης αιγιαλού, ενώ έχει σωρεία αυθαίρετων κατασκευών.

Παρόλα αυτά, η κίνηση πολιτών «Δίκτυο Ομπρέλα» καταγγέλλει πως το beach bar στη Ρόδο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καθώς δίνονται συνεχώς παρατάσεις αποσφράγισης, λόγω της αφαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών του.

Ως προς το χρονικό των αποφάσεων, ξεκινάει από τις 23 Αυγούστου του 2024, όπου η Δημοτική Επιτροπή εκδίδει απόφαση διακοπής λειτουργίας του. Μάλιστα, στις 4 Οκτωβρίου, υπάρχει απόφαση σφράγισης από τον ίδιο τον δήμαρχο.

Ωστόσο, οκτώ μήνες μετά, στις 4 Απριλίου του 2025 εκδίδεται απόφαση αποσφράγισης του, ώστε να απομακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές, την ώρα που συνεχίστηκε κανονικά η λειτουργία του καταστήματος.

Μάλιστα, στο beach bar έχουν δοθεί πέντε αποφάσεις αποσφράγισης, με πιο χαρακτηριστικό συμβάν να είναι αυτό στις 23 Ιουνίου του 2025, όπου υπήρξε νέα απόφαση αποσφράγισης, καθώς άλλαξε εταιρεία και ΑΦΜ. Οι αποφάσεις έχουν ισχύ τις 23 Σεπτεμβρίου 2025.