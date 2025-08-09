Καταγγελία για εμπρησμό στην Ανάβυσσο από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού: Βρέθηκε γκαζάκι

Καταγγελία για εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου έκανε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα, ανέφερε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου.

Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι.

Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιορίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον υπολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Αν και δε διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.