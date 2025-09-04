Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας κατήγγειλαν -για ενδοοικογενειακή βία- τρεις γυναίκες, με συγγενή καταγγέλλουσας να κάνει λόγο πως «παίρνει φύλλο πορείας, για να αναβάλλει τη δίκη».

Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες, με την οικογένεια καταγγέλλουσας να αναφέρει πως κυκλοφορεί κάτω από το σπίτι της.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε στο Mega πως μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του.

Ενδοοικογενειακή βία: Τι καταγγέλλουν συγγενείς για τον γιατρό

«Πηγαίναμε κάπου οικογενειακά και το τηλέφωνο του συγγενικού μου προσώπου χτυπούσε ανά 5 λεπτά. Σε μία στροφή χάνεται το σήμα του τηλεφώνου και έγινε ο κακός χαμός. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε σε πάρκινγκ για να κάνουμε βιντεοκλήση για το που είμαστε, επειδή χάθηκε το σήμα του τηλεφώνου για 5 λεπτά» είπε συγγενής θύματος.

«Έβλεπα το συγγενικό μου πρόσωπο με μάτι μαυρισμένο, χείλη χτυπημένα. Όταν τη ρώτησα τι συμβαίνει μου είπε "έπεσα από τη σκάλα". Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη, έδωσε τέλος στη σχέση κι από εκεί άρχισε το επόμενο στάδιο του μαρτυρίου. Το συγγενικό μου πρόσωπο έλαβε εκδικητική αγωγή, στην οποία έλεγε ότι ήταν 10 μήνες μαζί και της ζητούσε τα χρήματα για τις εξόδους τους».

Όπως καταγγέλλει ο συγγενής της γυναίκας, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων παίρνει φύλλο πορείας ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.

«Όταν ένας υψηλόβαθμος ένστολος έχει ποινικό δικαστήριο, η υπηρεσία οφείλει να του δώσει φύλλο πορείας για να πάει στο δικαστήριο. Δύο συνεχόμενες φορές πήρε φύλλο πορείας για άλλες κατευθύνσεις που παρουσίασε στο Αεροδικείο για να πάρει αναβολή. Την ημέρα που είχε το Αεροδικείο και είχε ένα φύλλο πορείας για αλλού, έγινε εμπρησμός στο σπίτι του συγγενικού μου προσώπου».

Η γυναίκα έχει λάβει Panic Button, ωστόσο όλη η οικογένειά της είναι αναστατωμένη, καθώς ο ένστολος κυκλοφορεί κάτω από το σπίτι της.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, σε άλλη γυναίκα ο ένστολος είχε στείλει μπράβους, της είχε σπάσει το αυτοκίνητο και της είχε βάλει GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της.