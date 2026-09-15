Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη: 47χρονος ξυλοκόπησε την ηλικιωμένη μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Κισσάμου, καθώς σε βάρος του έγινε καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε σπίτι στην Γραμμβούσα Κισσάμου της Κρήτης.
Συγκεκριμένα ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.
- Έξω φρενών ο Στραβελάκης με τη Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός»
- Αψυχολόγητη δήλωση Αφροδίτης Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του»
- Το μπλόκο του νόμου στον Κασιδιάρη, η παρέμβαση για τα καύσιμα και η στάση Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
- Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Μπορεί να είναι και κακία, αλλά ο Σάκης γιατί δεν πήγε;» - «Ούτε η Βανδή ήταν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.