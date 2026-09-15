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Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη: 47χρονος ξυλοκόπησε την ηλικιωμένη μητέρα του

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος καταγγέλλεται ότι ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του στην Κίσσαμο.

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Αστυνομία | Φωτ. Αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Κισσάμου, καθώς σε βάρος του έγινε καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε σπίτι στην Γραμμβούσα Κισσάμου της Κρήτης.

Συγκεκριμένα ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.

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