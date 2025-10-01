Καταγγελία για το «Γεννηματάς»: Πήγε με δαγκώματα σκύλου αλλά την έδιωξαν

Μία σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, με μία γυναίκα να μεταβαίνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα με σοβαρά τραύματα μετά από επίθεση σκύλου, ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Η γυναίκα μετέβη στο Γεννηματάς με ίδιον μέσο, στο νευρολογικό τμήμα πιο συγκεκριμένα, καθώς είχε τραυματιστεί στον αυχένα αφού είχε παλέψει, όπως είπε σχετικά, με ένα ντόπερμαν.

Η καταγγέλλουσα δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ, γιατί όπως είπε θα δέσμευε τα ελάχιστα ασθενοφόρα, γεγονός που της απέτρεψε τη νοσηλεία στο γενικό νοσοκομείο της Αττικής, καθώς εκείνη την ημέρα δεν εφημέρευε για περιπατητικούς ασθενείς.

Γεννηματάς: Η απάντηση του υπουργείου Υγείας

«Το νοσοκομείο Γεννηματά έχει γενική εφημερία για ασθενείς με ΕΚΑΒ και περιπατητικούς ασθενείς. Και εφημερία μόνο για ασθενείς ΕΚΑΒ. Εκείνη την ημέρα είχε εφημερία μόνο για ΕΚΑΒ.

Την επόμενη ημέρα είχε γενική εφημερία.

Επειδή το Νοσοκομείο έχει μεγάλο όγκο περιπατητικών ασθενών, πάνω από 200, έχει γίνει αυτός ο διαχωρισμός, προκειμένου το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό.

Οπότε, βάσει του κανονισμού που ισχύει, δεν μπορεί να δεχθεί περιπατητικούς την ημέρα που δέχεται μόνο περιστατικά για ΕΚΑΒ».