Καταγγελία για το ρέμα της Πικροδάφνης: Είχε μείνει ακαθάριστο για 15 χρόνια

Κάτοικος που χρειάστηκε να εκκενώσει εχθές το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο εξαιτίας της κακοκαιρίας δήλωσε ότι το ρέμα της Πικροδάφνης είχε μείνει ακαθάριστο για χρόνια.

ρέμα
Καταστροφές στο ρέμα της Πικροδάφνης | EUROKINISSI
Τρία σπίτια εκκενώθηκαν με παρέμβαση της αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν εχθές, και όχι μόνο, στην περιοχή. 

Μάλιστα, ακόμη σε δύο οικογένειες δόθηκε εντολή για εκκένωση αλλά αρνήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Εργαζόμενοι από το δήμο βρίσκονται απ'έξω από τα οικήματα, προκειμένου να είναι σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο. 

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το ρέμα λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει φέρει καθίζηση σε κάποια σημεία. 

Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές στο Open, για 15 χρόνια είχε μείνει ακαθάριστο το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης

Επίσης, οι μάρτυρες δήλωσαν ότι υπήρχε περιμετρικά ένα στηθαίο που βοηθούσε και το σπίτι αλλά και τα νερά στο ρέμα να πηγαίνουν προς τα κάτω. Παρόλα αυτά, τα νερά κατάφεραν να περάσουν κάτω από το στηθαίο και να προκαληθεί καθίζηση εδάφους.

