Καταγγελία για τον ΕΛΓΑ: Φέρεται να ζητά πίσω τις αποζημιώσεις από τον Daniel

Μία σοβαρή καταγγελία έκανε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, μιλώντας στο Open, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ΕΛΓΑ ζήτησε πίσω τα λεφτά από τους ανθρώπους, που πήραν αποζημιώσεις από την κακοκαιρία Daniel.

«Χθες καταλάβαμε πόσο κοντά μας είναι η πολιτεία. Σε χιλιάδες συναδέλφους ήρθαν μηνύματα επιστροφής χρημάτων από τον ΕΛΓΑ από τις αποζημιώσεις που πήραμε με τον Daniel» ανέφερε ο κ. Μπαλούκας.

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε περίπτωση ανθρώπου που έχασε 750 ζώα στην πλημμύρα, αποζημιώθηκε με περίπου 66.000 ευρώ και σήμερα που μιλάμε έχει μήνυμα στο κινητό του ότι του βεβαιώθηκε χρέωση 24.800 ευρώ στην ΑΑΔΕ» σημείωσε παράλληλα ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.