Καταγγελία γνωστού επιχειρηματία: Απάτη 190.000 ευρώ και ξυλοδαρμός από μπασκετμπολίστριες

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με μια υπόθεση απάτης ύψους 190.000€, που αφορά έναν γνωστό επιχειρηματία. Σύμφωνα με την καταγγελία του, απειλήθηκε από έναν άνδρα και ξυλοκοπήθηκε από δύο πασίγνωστες αθλήτριες ομάδας μπάσκετ, που ενορχήστρωσαν επίσης την απάτη.

Φέρεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο απατεώνας έταξε στον επιχειρηματία να τυου σβήσει χρέη στην ΑΑΔΕ, ετο αντίτημο των 190.000, πολύ μικρότερο από αυτό που χρωστούσε.

Το STAR προέβαλε τα ενοχοποιητικά μηνύματα που αντέλαξαν επιχειρηματίας και καταγγελλόμενος.

Επιχειρηματίας: «Χρόνια σου πολλά. Να χαίρεσαι το όνομά σου. Άντε και του χρόνου στη φυλακή όλη η οικογένεια αν δεν επιστρέψετε τα 200.000 ευρώ που με εξαπατήσατε και πήρατε.

Καταγγελλόμενος: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φυλακή δεν θα μπούμε γιατί θα σου δώσω τα χρήματα.

Επιχειρηματίας: «Όχι δεν θα μου τα δώσεις»

Καταγγελλόμενος: «Δεν υπάρχει περίπτωση! Θα τα πάρεις! Τα 190.000. Όχι υα 500.000 που ζηράς ή το 1.000.000! Αλλά θα τα πάρεις τη στιγμή που θα μου πει ο δικηγόρος τώρα δώστα και ξεμπλέκεις»

Δεν θέλω να μπω μέσα ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου, ούτε η αδελφή μου. Έκανες μήνυση και καλά έκανες, αλλά μας έμπλεξες άσχημα!»

Λίγες μέρες μετά εστάλη το εξής μήνυμα:

Επιχειρηματίας: «Πού είσαι; Θα μου επιστρέψεις τα 200.000 ευρώ που με εξαπατήσατε;»

