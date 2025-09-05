Καταγγελία: Χωρίς επίδομα ανεργίας χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Χωρίς επίδομα ανεργίας για δύο μήνες έμειναν πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς η διαδικασία για την αποστολή της προπληρωμένης κάρτας έχει καθυστερήσει.
Μιλώντας στην «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Δρογώσης, εξήγησε ότι κάθε Σεπτέμβριο προσλαμβάνεται με σύμβαση, η οποία λήγει τον Ιούνιο, οπότε και απολύεται.
Κάθε Ιούνιο ο ίδιος και οι συνάδελφοί του κάνουν αίτηση στη ΔΥΠΑ για επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, τον φετινό Ιούνιο οι χιλιάδες δικαιούχοι αναπληρωτές βίωσαν έναν κανονικό γολγοθά, όπως καταγγέλλει ο κ. Δρογώσης.
Κι αυτό διότι πολλές κατά τόπους ΔΥΠΑ καθυστέρησαν πολύ να εκδώσουν τις αντίστοιχες αποφάσεις, με την καθυστέρηση να φτάνει ακόμα και τον έναν μήνα.
Όπως λέει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, έκανε αίτηση για το επίδομα ανεργίας στις 23 Ιουνίου και έλαβε την προπληρωμένη κάρτα στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η ενίσχυση αφορούσε την περίοδο από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου.
Παλαιότερα, τα χρήματα πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών, φέτος όμως η κυβέρνηση πέρασε νόμο, σύμφωνα με τον οποίο το ποσό θα δινόταν μέσω προπληρωμένης κάρτας. Μάλιστα τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ο κάτοχος δεν έχει την κάρτα σε φυσική κατάσταση.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Δρογώση, πολλοί αναπληρωτές δεν έλαβαν ακόμη την προπληρωμένη κάρτα.
