Καταγγελία κατά καθηγήτριας στην Αγία Παρασκευή για λεκτική κακοποίηση μαθητών - «Τι ρεζίλι είναι αυτό;»

Η καταγγελία σε βάρος της καθηγήτριας Λυκείου στην Αγία Παρασκευή, που φαίνεται ότι ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση στους μαθητές.

Μαθήτρια σε σχολείο
Μαθήτρια περιμένει να κάνει μάθημα σε σχολείο | Associated Press
Σοβαρή καταγγελία σε βάρος καθηγήτριας Λυκείου υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς φαίνεται ότι κακοποιούσε λεκτικά τους μαθητές της, σε σχολείο στην Αγία Παρασκευή.

Η καθηγήτρια, σύμφωνα με την καταγγελία που έφερε στο «φως» το Action24, είχε αποφασίσει να παραδίδει το μάθημά της με τη μέθοδο της «ανεστραμμένης τάξης», όπου οι ανήλικοι αναλάμβαναν την παράδοση.

Μετά το τέλος της, η καθηγήτρια καταγγέλλεται πως είχε επανειλημμένα επιτεθεί σε μαθητές και ειδικότερα σε μία μαθήτρια της Α΄Λυκείου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όπως: «Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά, τι ρεζίλι είναι αυτό;»

Γίνεται λόγος για έντονη ψυχολογική πίεση στους μαθητές. 

Ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, επεσήμανε - μιλώντας στον σταθμό - πως οι «συνάδελφοι χρειάζονται επιμόρφωση για τις καινούργιες μεθόδους και βοήθεια για να ανταπεξέρχονται στην τάξη».

Από πλευράς του, ο Φίλιππος Φλουσκούνης, πρόεδρος ομοσπονδίας γονέων Αττικής, καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτα πράγματα».

Κάλεσε να κινηθούν οι διαδικασίες σε βάρος της, αλλά είπε πως αυτό το «μεμονωμένο παραστατικό» δεν πρέπει να στιγματίσει όλο τον κλάδο που δίνει καθημερινή μάχη.

