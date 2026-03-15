Καταγγελία ομαδικού βιασμού στην Κρήτη: 10 συλλήψεις και η υπερασπιστική γραμμή – «Θέλει να βγάλει χρήμα»

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, μετά την καταγγελία μιας 17χρονης για ομαδικό βιασμό. Η υπόθεση, που έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία, περιλαμβάνει τη συμμετοχή ανηλίκων, την ύπαρξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και την κατηγορηματική άρνηση των φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι κάνουν λόγο για αποκλειστικά συναινετική συνεύρεση.

Η συνάντηση στο κατάλυμα και οι καταγγελίες των δύο ανήλικων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ του mega, η 17χρονη και η 16χρονη φίλη της, οι οποίες φιλοξενούνταν σε δομή της εκκλησίας, βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και γύρω στα μεσάνυχτα κατέληξαν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εκεί, σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν επίσημα στις καταθέσεις, η 17χρονη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε νεαρά άτομα, ηλικίας 15 έως 27 ετών.

Η 16χρονη κατέθεσε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο συναινετικά, αναφέροντας ωστόσο στις Αρχές ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Το ψηφιακό υλικό και το μπαράζ των 10 συλλήψεων

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Αστυνομία προχώρησε σε άμεσες κινήσεις, πραγματοποιώντας συνολικά 10 συλλήψεις. Μεταξύ των προσώπων που προσήχθησαν και συνελήφθησαν βρίσκονται δύο 21χρονοι, ένας 27χρονος, δύο 18χρονοι, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στη δικογραφία αναμένεται να παίξει το ψηφιακό υλικό. Οι Αρχές εξετάζουν 4 βίντεο καθώς και φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη βραδιά, όπου απεικονίζονται οι εμπλεκόμενοι.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο κινητό του 17χρονου συλληφθέντα –ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να μην συμμετείχε στην καταγγελλόμενη πράξη του βιασμού– βρέθηκαν αντίγραφα των επίμαχων βίντεο.

Η πλευρά των κατηγορουμένων: «Αρνούμαστε τον βιασμό, υπήρξε συναίνεση»

Οι φερόμενοι ως δράστες αρνούνται από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί βιασμού, υποστηρίζοντας πως η συνεύρεση ήταν προϊόν συμφωνίας. Μέσα από μαρτυρίες συγγενικών τους προσώπων σκιαγραφείται η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν ενώπιον των Αρχών:

«Πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας;»

«Ο αδελφός μου είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν είχε καμία σχέση. Όλη η παρέα το λέει. Ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το 'θελε. Ήταν με τη θέλησή της, ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που βιάσανε υποτίθεται. Πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας, να φώναζε βοήθεια;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός ενός εκ των κατηγορουμένων.

Από την πλευρά του, πατέρας άλλου συλληφθέντα δήλωσε στο mega: «Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα, τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες (κοπέλες) ένα σπίτι και τους κάλεσαν να πιουν έναν καφέ».

«Να μην δεχόταν να την τραβάνε... δεν την βιάσανε»

Σε άλλη δήλωση, συγγενής έθεσε ζήτημα κινήτρων πίσω από την καταγγελία: «Μάλλον θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ' ό,τι έχω ακούσει. Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της ότι την βίασε, υποτίθεται. [...] Και να μην δεχόταν να την τραβάνε (βίντεο) δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε, αυτό έχει σημασία! Ο αδελφός μου δεν κολλάει πουθενά σ' αυτό».

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την έντονη διαμαρτυρία του για τη σύλληψη των γονέων (στο πλαίσιο της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων), τονίζοντας ότι κρατείται μια μητέρα με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα αποκλειστικά για τυπικούς λόγους.

Οι 10 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελέως τη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατοχή υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο.