Καταγγελία πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ για διευθύντρια: «Κρατούσε κλειδωμένη ντουλάπα με αποδεικτικά στοιχεία»

Πάνω από εννέα ώρες κατέθετε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού -την περίοδο 23/1/2024 μέχρι 31/1/2025- Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κ. Μπαμπασίδης υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έμαθα τυχαία ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένη δικογραφία. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε για πληρωμές επίμαχων ΑΦΜ, της ζητήθηκε η παραίτηση. Όταν αποχώρησε, δεν παρέδιδε το ερμάριο με τα έγγραφα των έλεγχων, παρότι της ζητήθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Της ζητήσαμε, της είπαμε, ελάτε να ανοίξετε το ερμάριο, πρέπει να παραδώσετε. Στείλαμε εξώδικο. Με αλυσοπρίονο ανοίξαμε το ερμάριο. Εκεί μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές -μία εκ των οποίων ήταν μιας 73χρονης, μια άλλη οικογένειας στην οποία έγινε δέσμευση περιουσίας- οι οποίες γινόντουσαν αποδεκτές, όχι με νόμιμες διαδικασίες, και πληρώνονταν» συνέχισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε για την Τυχεροπούλου

«Αυτές όλες οι υποθέσεις πήγαν στη Δικαιοσύνη, ενημερώθηκε ο υπουργός και η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Επειδή ήταν καθαρά διοικητικό θέμα, ο πρόεδρος είχε το δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν που φεύγει από μια θέση να παραδώσει. Η ίδια δεν παρέδιδε το ερμάριο να πληρωθούν» διευκρίνισε.

«Είχαμε τις πληρωμές του Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσαν να γίνουν. Να αφήσουμε τον κόσμο απλήρωτο; Άνοιξε το ερμάριο έγινε η καταγραφή και αυτή κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία» πρόσθεσε σχετικά.

Τέλος, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την παραίτηση του από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ανέφερε ότι έγινε στο πλαίσιο αλλαγών που ήθελε να προωθήσει.

«Η παραίτηση μού ζητήθηκε μαζί με όλων των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού διότι ο υπουργός ήθελε να επιλέξει τους συνεργάτες του στα διοικητικά συμβούλια όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά όλων των Οργανισμών. Έχει δικαίωμα από τον νόμο να κάνει αλλαγές μέσα στα πλαίσια αυτά, ζητήθηκε και από μένα η παραίτηση μου ενώ με κράτησε και άλλους δύο μήνες», ανέφερε.