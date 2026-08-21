Καταγγελία πυροσβέστη για τις συνθήκες φιλοξενίας στη Σκύρο: «Ένα ντους με κρύο νερό και 15 στρώματα»

Απαράδεκτες εικόνες ήρθαν στο φως, μετά από καταγγελία πυροσβέστη για τις συνθήκες εξαθλίωσεις σε χώρο φιλοξενίας στη Σκύρο, ενόψει της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έδωσαν μια 24ωρη μάχη μέσα στις φλόγες, οι μάχιμοι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε έναν χώρο φιλοξενίας, που δεν πληρούσε ούτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Την είδηση έφερε στο φως ο πυροσβέστης Αποστόλης Πυργιώτης, καταγγέλλοντας όσα βίωσαν οι συνέδελφοί του με αποδείξεις από φωτογραφικό υλικό.

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, οι περίπου 100 άνδρες της Πυροσβεστικής υποχρεώθηκαν να μοιράζονται μόλις δύο τουαλέτες, ενώ υπήρχε διαθέσιμη μόνο μία ντουζιέρα με παγωμένο νερό. Οι υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν λειτουργούσαν, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να μην μπορούν ούτε να κάνουν μπάνιο.

Παράλληλα, εξίσου απαράδεκτη ήταν και η κατάσταση αναφορικά με τα κρεβάτια. Αρχικά, τους μοιράστηκαν μόλις 15 λεπτά στρώματα γυμναστικής για να κοιμηθούν στο τσιμέντο, ενώ χρειάστηκε να περάσει ένα τριήμερο ώστε να εμφανιστούν 20 φορητά κρεβάτια, αριθμός παντελώς ανεπαρκής για την κάλυψη της δύναμης.

Ο κ. Πυργιώτης πέταξε βέλη προς τη δημοτική αρχή, αναφέροντας ότι ενώ ήταν ενήμερη για την κατάσταση, κανένα συνεργείο δεν στάλθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών στις βρύσες και τα ντους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αποστόλη Πυργιώτη:

«Αυτή την αντιμετώπιση είχαν και έχουν οι περίπου 100 Πυροσβέστες από τον δήμο Σκύρου! Ένα ντουζ και αυτό χαλασμένο με κρύο και μόνο νερό και δύο τουαλέτες! Ο ύπνος;

Σε στρώματα γυμναστηρίου τα οποία φυσικά δεν ήταν πάνω από 15. Την τρίτη ημέρα ήρθαν και 20 ράντζα! 24 ώρες στο μέτωπο και μετά εκεί! Μετά πάλι στο μέτωπο!

Δεν ήθελα να σχολιάσω τίποτα γιατί ο κόσμος τής Σκύρου οι απλοί πολίτες και όλος ο χώρος των επαγγελματιών έδωσαν τα πάντα για εμάς τούς Πυροσβέστες αλλά μετά από τηλέφωνα που πήραμε από την πρώτη ημέρα δεν ανταποκρίθηκε κανένας από τον δήμο!

Έστω έναν υδραυλικό δήμαρχε δεν είχες για φτιάξει τα άλλα 3 ντουζ και να βάλει ζεστό νερό; Με όλα αυτά που γράφω θα ήθελα για μία ακόμα φορά να πω πώς οι κάτοικοι τής Σκύρου έκαναν τα πάντα για εμάς και τούς ευχαριστούμε!».