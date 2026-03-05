Καταγγελία Ρέας Πεϊμάνη: «Δέχομαι τηλεφωνικές απειλές από ανθρώπους της πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα»

Η Ρέα Πεϊμάνη,η γενική γραμματέας του συλλόγου Ιρανών στην Ελλάδα δέχεται απειλές τηλεφωνικές από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα και μιλάει για αυτές στις «Καθαρές κουβέντες».

«Αυτές τις απειλές τις περιμέναμε πολύ πιο νωρίς. Έχουν ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Ξέρουμε από που είναι. Είναι από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα. Πριν από δύο μήνες είχαμε κάνει αίτημα στο ΥΠΕΞ για να ανακαλέσει και να απελάσει τους ιρανούς διπλωμάτες από την Ελλάδα, χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι τώρα απειλείται η Ελλάδα, η Κύπρος και πολλές χώρες. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία ενέργεια για απέλαση αυτών των διπλωματών από την Ελλάδα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο πρέπει να κάνουν για να γίνει κάτι. Να πέσει μία βόμβα στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα; Θα το πάρουν στα σοβαρά το αίτημα.

Διαβάστε ακόμα: Μάταιες οι προσπάθειες να «φρενάρουν» τον Τραμπ: «Εγώ θα διαλέξω τον ηγέτη του Ιράν», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Δεν σκέφτομαι εμένα και την οικογένειά μου. Το μόνο που θέλουμε είναι να λάβουν σοβαρά μέτρα. Αυτοί κάνουν την καλύτερη ζωή στην Αθήνα στις βίλες και τα παιδιά τους σπουδάζουν στα πιο ακριβά κολέγια και έχουν βαμμένα τα χέρια τους με το αίμα του λαού του Ιράν.

Πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα την τηλεφωνική απειλή. Το τηλέφωνό μου είναι υπό παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ κι εγώ η ίδια το ίδιο. Σήμερα έπρεπε να το κανονίσω με την αστυνομία για να είμαι εδώ» ανέφερε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» η Ρέα Πεϊμάνη.