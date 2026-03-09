Καταγγελία σε βάρος πρώην προέδρου του ΕΟΔΥ: Φέρεται να έσπρωξε και να έβρισε εργαζόμενη

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία σε βάρος του μέχρι πρότινος προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, από εργαζόμενη του Οργανισμού, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε σωματική και λεκτική επίθεση από τον ίδιο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται σε μήνυση που κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου η 53χρονη εργαζόμενη σε βάρος του καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 11:30 το πρωί.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου φέρεται, παρουσία τεσσάρων ατόμων, αρχικά να απειλεί την εργαζόμενη και στη συνέχεια να της επιτίθεται, με αφορμή μια συνάντηση για το θέμα της φυματίωσης.

Όπως υποστηρίζει η πλευρά της καταγγέλλουσας, ο κ. Χατζηχριστοδούλου εξοργίστηκε, θεωρώντας πως εκείνη ξεπέρασε τα καθήκοντά της, με αποτέλεσμα να αρχίσει να της φωνάζει.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, κλιμακώθηκε, καθώς κατά την αποχώρησή της από το γραφείο, την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η καταγγέλλουσα να χτυπήσει στον τοίχο τον ώμο και τον αυχένα της, να πέσει στο πάτωμα και να λιποθυμήσει.

Μετά το περιστατικό, ο κ. Χατζηχριστοδούλου έφυγε από τον Οργανισμό, ενώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου δύο αστυνομικοί του Α.Τ. Αμαρουσίου μετέβησαν στο κτίριο του ΕΟΔΥ στο Μαρούσι αναζητώντας τον στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να τον εντοπίσουν.

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Χιονίδης, δικηγόρος του πρώην προέδρου ΕΟΔΥ, μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις, για την θέση του εντολέα του:

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου αρνείται οποιοδήποτε περιστατικό λεκτικής και σωματικής βίας.Υπήρξε μια συνομιλία με δύο υπαλλήλους. Υπήρξε λιποθυμικό επεισόδιο που αντιμετωπίστηκε. όλα αυτά έγιναν σε έναν χώρο με δεκάδες μάρτυρες και κάμερες. Ουδέποτε συνέβησαν όσα είπε η καταγγέλλουσα», είπε συγκεκριμένα.

Ερωτώμενος για τους πιθανούς λόγους που η υπάλληλος κατήγγειλε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, ο ίδιος είπε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους πίσω από την καταγγελία», πρόσθεσε.