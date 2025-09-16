Καταγγελία στου Ζωγράφου: Κόβουν μοναδικο δέντρο γειτονιάς για ένα πάρκινγκ

Καταγγελία μέσω της εκπομπής «Live You» του ΣΚΑΪ, έκαναν κάτοικοι γειτονιάς στου Ζωγράφου, οι οποίοι ανέφεραν πως το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στην κοπή του μοναδικού δέντρου, καθώς φέρεται να εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο σε πάρκινγκ.

Η σχετική καταγγελία στου Ζωγράφου έγινε από τη συμβολή των οδών Μπισκίνη και Πιερράκου, κοντά σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της αθηναϊκής γειτονιάς, με το πάρκινγκ να πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης.

Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε σχετικά με την απόφασή του για την κοπή του δέντρου: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 4 Σεπτέμβρη, αποφασίστηκε η κοπή του δέντρου, γιατί εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων».

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι αντιδρούν στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στου Ζωγράφου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έχει «απομείνει μόνο ένα δέντρο στη γειτονιά και αυτό θέλουν να το κόψουν».