Καταγγελία συζύγου εγκλωβισμένου ναυτικού στον Περσικό Κόλπο: «Είναι μόνοι τους - Η πολιτεία είναι άφαντη»

Έλληνες ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Περσικό Κόλπο και η σύζυγος ενός εκ των εγκλωβισμένων, καταγγέλλει ελλιπή ενημέρωση και μέριμνα από την Πολιτεία, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα μέλη τεχνικού συνεργείου που είχαν επιβιβαστεί με σκοπό την επισκευή ζημιάς στο σκάφος.

«Ο σύζυγός μου είναι εγκλωβισμένος σε κοντέινερ. Μαζί με τον σύζυγό μου υπάρχουν και ακόμα δύο τρεις πατριώτες ναυτικοί. Είναι από το Σάββατο το πρωί», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Και συμπληρώνει: «Από το Σάββατο μέχρι και σήμερα, η αγωνία κορυφώνεται ακόμα περισσότερο. Ακούμε και βλέπουμε διάφορα. Και επιθέσεις σε πλοία, και μας ανεβάζει την αγωνία. Μιλάω μαζί του καθημερινά. Όσο περνούν οι μέρες είναι περισσότερο ανήσυχος», ανέφερε.

Η σύζυγος του ναυτικού, εξαπέλυσε αιχμές κατά των αρμόδιων αρχών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, τονίζοντας την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τις οικογένειες των εγκλωβισμένων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά τη συχνή επικοινωνία που διατηρεί με τον σύζυγό της μέσω διαδικτύου, επικρατεί ένα αίσθημα εγκατάλειψης από την πλευρά της Πολιτείας. Η ίδια απηύθυνε έκκληση να ακουστεί η φωνή των ναυτικών, οι οποίοι βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι σε διεθνείς κρίσεις χωρίς την απαραίτητη στήριξη

«Η πολιτεία δεν είναι μαζί τους. Είναι μόνοι τους. Δεν εέχουν καμία ενημέρσωη. Αυτό ήθελα να μεταφερθεί και να ακουστεί λίγο παραπάνω. Είναι άφαντη. Βλέπω ανακοινώσεις μόνο στο Facebook και τίποτε άλλο», δήλωσες μεταξύ άλλων.