Έντονη αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Επιχειρείται τετελεσμένο γεγονός»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή την μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο από την ελληνική κυβέρνηση, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η τουρκική πλευρά υπογραμμίζει

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Oncu Keceli αναφέρει: «Θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας.

Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει.

Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα.

Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.