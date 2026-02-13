Καταγγελίες για «παραμάγαζα» και εμπόριο με πιστοποιήσεις για τον ΑΣΕΠ: «Μαύρο χρήμα ρέει ανεξέλεγκτα»

Καταγγελίες για εταιρίες - «παραμάγαζα» που πουλούν μεταξύ άλλων διατριβές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις πληροφορικής και πτυχία αγγλικών που μοριοδοτούν εκπαιδευτικούς για πρόσληψη στο δημόσιο, διατυπώνει η ΟΙΕΛΕ.

Η Ομοσπονδία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κάνει λόγο για «εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων που νοθεύουν πλήρως τόσο τον ΑΣΕΠ όσο και τις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών στο δημόσιο», καθώς και για «πάρτι μαύρου χρήματος για κατά παραγγελία» τίτλους.

Ζητάει δε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει «εκρηκτικές» διαστάσεις, λόγω της «μοριολαγνείας» που κυριαρχεί και στην οποία έχουν εξωθηθεί πολλοί υποψήφιοι.

Αναλυτικά η καταγγελία της ΟΙΕΛΕ:

«Η "μοριολαγνεία" για την (ανορθολογική) επιλογή/πρόσληψη εκπαιδευτικών, για την αναρρίχηση σε διευθυντικές θέσεις αλλά και για την ενίσχυση των τραγικών εισοδημάτων των εκπαιδευτικών έχει γιγαντώσει το εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων με την πολιτεία να παρακολουθεί αδιάφορα. Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, το ποτάμι του μαύρου χρήματος ρέει ανεξέλεγκτα και "ποτίζει" πολλές τσέπες.

Τα τελευταία χρόνια πολλές καταγγελίες για τέτοια φαινόμενα έχουν φτάσει στην ΟΙΕΛΕ, η οποία είχε αναδείξει το 2005 το τεράστιο σκάνδαλο της έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών από 18 ιδιωτικά τεχνικά λύκεια, κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου.

Επίσης, γνωστή είναι η περίπτωση της αλήστου μνήμης ΝΕΡΙΤ (το κανάλι που αντικατέστησε την ΕΡΤ την περίοδο των μνημονίων), όπου στελέχη προσκείμενα στην τότε πολιτική εξουσία έπαιρναν διευθυντικές θέσεις με μαϊμού πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και υπολογιστών.

Πλέον, όμως, η κατάσταση έχει ξεφύγει, μετά από την απόφαση μοριοδότησης των ακαδημαϊκών προσόντων, των πτυχίων ξένων γλωσσών και της πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ στους Πίνακες του ΑΣΕΠ.

Δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) φορείς και (κυρίως ηλεκτρονικά) μικρομάγαζα, κάνουν ανερυθρίαστα ένα εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων που νοθεύουν πλήρως τόσο τον ΑΣΕΠ όσο και τις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών στο δημόσιο.

Η ντροπιαστική "μπίζνα" με τη συγγραφή διατριβών από εταιρείες

Γιγαντώνεται το ντροπιαστικό φαινόμενο της συγγραφής διατριβών, τόσο για μεταπτυχιακά όσο και για διδακτορικά, από εταιρείες που πλασάρονται ως δήθεν "συμβουλευτικές" αλλά επί της ουσίας συγγράφουν από την αρχή μέχρι το τέλος τις εργασίες των "πονηρών" πελατών.

Με τον τρόπο αυτό δεκάδες παραβατικοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ και θα καταλάβουν τη θέση άλλων που μόχθησαν για να λάβουν τον τίτλο τους.

Αρκεί μια βόλτα στο διαδίκτυο για να δει τις προκλητικές διαφημίσεις των παραμάγαζων. Πλέον, αν πληκτρολογήσεις στο Google τις φράσεις "φοιτητικές εργασίες επί πληρωμή" ή "εταιρείες για διατριβή" θα προκύψουν εκατοντάδες αποτελέσματα με τις "υπηρεσίες" να περιγράφονται αδρά και …ευγενικά:

"Συμβάλλουμε στην επιτυχή υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας", "με συνέπεια στις προθεσμίες", "υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειας". Το κοστολόγιο, βάσει όσων μας αναφέρθηκαν από ανώνυμους καταγγέλλοντες, μπορεί να ξεκινήσει από τα 100 ευρώ για μια μικρή εργασία και να φτάσει το τετραψήφιο νούμερο για μια απαιτητική διδακτορική διατριβή.

Μαϊμού μεταπτυχιακά/διδακτορικά από το εξωτερικό

Πρόσφατα υπήρξε τηλεφωνική καταγγελία στην Ομοσπονδία μας για συγκεκριμένο ιταλικό πανεπιστήμιο που "μοιράζει" μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη μοριοδότηση είτε για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ είτε για διοικητική εξέλιξη.

Είναι εντυπωσιακό ότι λαμβάνουν μεταπτυχιακό από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο άνθρωποι που δεν ξέρουν γρυ ιταλικά! Η μηχανή είναι καλοστημένη, καθώς το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δίνει "πακέτο" πιστοποίηση C2 στην ιταλική γλώσσα, ώστε να είναι ολοκληρωμένη η …δουλειά!

Η υπόθεση των ιταλικών πανεπιστημίων ήρθε πρόσφατα στη Βουλή και αναμένουμε με ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για τη διαλεύκανσή της.

"Πανεύκολα" πτυχία αγγλικών, πιστοποίηση πληροφορικής σε 2 ημέρες!

Όλοι γνωρίζουν ότι οι πιστοποιήσεις σε ξένες γλώσσες και πληροφορική είναι μια "αμαρτωλή" ιστορία. Κάποιοι προσπάθησαν να τον καθαρίσουν, αλλά τα συμφέροντα είναι πανίσχυρα.

Είναι δηλωτικό της κατάστασης στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών το γεγονός ότι στην Ελλάδα των 10 εκ. κατοίκων, υπάρχουν 47 (!!) φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, ενώ, πχ, στη Γερμανία των 80 εκ. μόλις 3!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η καταγγελία που έφτασε στην Ομοσπονδία μας για γνωστή αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών που διαφημίζει τη μετάβαση από το επίπεδο B2 (Lower) σε C2 (Proficiency) σε μόλις 4-6 μήνες! Όπως μας ανέφεραν εκπαιδευτικοί του χώρου αλλά και σοβαροί ιδιοκτήτες ΚΞΓ, για τον ευφυέστερο και πιο ταλαντούχο μαθητή, το διάστημα που απαιτείται ανάμεσα στα δύο πιστοποιητικά είναι τουλάχιστον 1,5 έτος, ενώ συνήθως απαιτούνται 2 ή και παραπάνω χρόνια!

Για την πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ είναι επίσης γνωστό τι συμβαίνει. Σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν φτάσει στην ΟΙΕΛΕ, συγκεκριμένα πρόσωπα έλαβαν πιστοποίηση πληροφορικής σε ένα Σαββατοκύριακο! Δεν είναι βέβαια καινούρια η ιστορία με τις πιστοποιήσεις του χώρου.

Είχαμε αναδείξει με ένταση την περίφημη ΚΥΑ Πληροφορικής που επέβαλε το 2014 ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος, σύμφωνα με την οποία καταργείται ο κρατικός επόπτης από τις εξετάσεις, ώστε οι πάροχοι της κατάρτισης να αλωνίζουν ελεύθερα και να "μοιράζουν" πιστοποιητικά στους χαρούμενους και ικανοποιημένους "πελάτες".

Τι προτείνει η ΟΙΕΛΕ

Α. Για τον τρόπο μοριοδότησης στον Πίνακα του ΑΣΕΠ:

Ενίσχυση της μοριοδότησης από την προϋπηρεσία που αποτελεί διεθνώς τον βασικό παράγοντα διορισμού/πρόσληψης.

Ριζική αλλαγή της πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας για νέους πτυχιούχους. Να αποκτάται στο πλαίσιο του πτυχίου με μονοετή ή διετή πρακτική άσκηση σε τάξη, όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού με αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης.

Μείωση της μοριοδότησης για προσόντα που σχετίζονται με χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης (ξένες γλώσσες, πληροφορική)

Μείωση της μοριοδότησης για τα ακαδημαϊκά προσόντα (ιδίως για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά/διδακτορικά), εξαντλητικός έλεγχος των πανεπιστημίων και των φορέων απονομής τίτλων, ανανέωση της λίστας πανεπιστημίων του εξωτερικού που εκδίδουν ισότιμους τίτλους με τα ελληνικά.

Β. Για τις εταιρείες-φαντάσματα που συγγράφουν διατριβές:

Η ΟΙΕΛΕ προτείνει την συνεργασία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας που θα ασχοληθεί με τη χαρτογράφηση του χώρου και την εκκίνηση αντιμετώπισης του φαινομένου.

Δεν είμαστε, όμως, αισιόδοξοι ότι στην εποχή της πλήρους εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού, θα βρεθεί κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα… Η Ομοσπονδία μας, σε κάθε περίπτωση, καλεί κάθε πολίτη που έχει συγκεκριμένα στοιχεία να τα καταθέσει σε εμάς, και εμείς με τη σειρά μας θα τα δημοσιοποιήσουμε και θα τα παραδώσουμε στις αρμόδιες αρχές.

Γ. Για το χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής:

Η ΟΙΕΛΕ έχει ζητήσει την εκκίνηση διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας και τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που έχουν και αυτές ως αίτημα την επίλυση των σοβαρότατων ζητημάτων διαφάνειας στις διαδικασίες πιστοποίησης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής οι προσκλήσεις μας για διάλογο έχουν μείνει αναπάντητες.

Για την πιστοποίηση πληροφορικής ζητούμε να γίνει διάλογος με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ με στόχο να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της εποπτείας των φορέων και των εξετάσεων τις οποίες αυτοί πραγματοποιούν».