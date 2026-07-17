Κατακλύζουν τα λιμάνια οι αδειούχοι του Ιουλίου: Ουρές στον Πειραιά για τα νησιά

Συνεχίζουν να αναχωρούν σε μαζικά «καραβάνια» οι αδειούχοι του Ιουλίου, με τις βαλίτσες, τα ψάθινα καπέλα και τα γυαλιά να επικρατούν ως εικόνες στο λιμάνι του Πειραιά, εν μέσω του συνωστισμού για την έξοδο προς τα νησιά.
Οι αναχωρήσεις των πρώτων αδειούχων του καλοκαιριού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν πλήρη προς τους νησιωτικούς προορισμούς, αναφέρει το MEGA.
Βαριές περικοπές κάνουν οι αδειούχοι
Οι πληρότητες σε δημοφιλή δρομολόγια όπως η Πάρος αγγίζουν έως και το 100%, με τη δυσαρέσκεια ωστόσο για τα ύψη των τιμών, στα ακτοπλοϊκά, τη διαμονή και την εστίαση, να είναι έκδηλη στους ταξιδιώτες.
Περίπου το 50% των Ελλήνων, με βάση στατιστικά δεδομένα, έχει δηλώσει πως τη φετινή σεζόν δεν θα κάνει διακοπές, ενώ πολλοί από όσουν παραθερίσουν, περικόπτουν αισθητά είτε τα διαστήματα είτε τις δραστηριότητες της διαμονής τους, προκειμένου να «αντέξουν» τα δυσβάσταχτα κόστη.
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