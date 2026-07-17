Μενού

Κατακλύζουν τα λιμάνια οι αδειούχοι του Ιουλίου: Ουρές στον Πειραιά για τα νησιά

Συνεχίζουν να αναχωρούν σε μαζικά «καραβάνια» οι αδειούχοι του Ιουλίου, με τις βαλίτσες, με τις πληρότητες στον πειραιά να αγγίζουν και το 100%.

Reader symbol
Newsroom
Αναχωρούν οι αδειούχοι από τον Πειραιά
Αναχωρούν οι αδειούχοι από τον Πειραιά | Eurokinisii
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεχίζουν να αναχωρούν σε μαζικά «καραβάνια» οι αδειούχοι του Ιουλίου, με τις βαλίτσες, τα ψάθινα καπέλα και τα γυαλιά να επικρατούν ως εικόνες στο λιμάνι του Πειραιά, εν μέσω του συνωστισμού για την έξοδο προς τα νησιά.

Οι αναχωρήσεις των πρώτων αδειούχων του καλοκαιριού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν πλήρη προς τους νησιωτικούς προορισμούς, αναφέρει το MEGA.

Βαριές περικοπές κάνουν οι αδειούχοι

Οι πληρότητες σε δημοφιλή δρομολόγια όπως η Πάρος αγγίζουν έως και το 100%, με τη δυσαρέσκεια ωστόσο για τα ύψη των τιμών, στα ακτοπλοϊκά, τη διαμονή και την εστίαση, να είναι έκδηλη στους ταξιδιώτες.

Περίπου το 50% των Ελλήνων, με βάση στατιστικά δεδομένα, έχει δηλώσει πως τη φετινή σεζόν δεν θα κάνει διακοπές, ενώ πολλοί από όσουν παραθερίσουν, περικόπτουν αισθητά είτε τα διαστήματα είτε τις δραστηριότητες της διαμονής τους, προκειμένου να «αντέξουν» τα δυσβάσταχτα κόστη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ