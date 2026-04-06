Καταπέλτης η Ράνια Τζίμα για Μητσοτάκη: «Γιατί να αλλάξει το Σύνταγμα επειδή δεν μπορεί να ελέγξει το κόμμα του;»

Έντονες αντιδράσεις και αιχμηρά πολιτικά σχόλια προκάλεσε η αιφνιδιαστική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ του αξιώματος του Υπουργού και του Βουλευτή.

Το μέτρο, που παρουσιάστηκε ως θεσμική τομή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπήκε στο μικροσκόπιο της δημοσιογραφικής κριτικής, με τη Ράνια Τζίμα να δίνει μια εντελώς διαφορετική, αμιγώς πολιτική ανάγνωση της πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Mega, η Τζίμα δεν μάσησε τα λόγια της. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, η Ράνια Τζίμα ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα του δελτίου:

«Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα επειδή δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ελέγξει το κόμμα του. Ας το ελέγξει. Δηλαδή, ποια είναι η συζήτηση εδώ;»