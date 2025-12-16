Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα

Ένας αδιανόητος θάνατος έλαβε χώρα λίγο μετά την πλωτή γέφυρα στη Λευκάδα, όταν αστυνομικοί έκαναν χθες Δευτέρα βράδυ σήμα σε 50χρονο να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε, για έλεγχο.
Όπως φαίνεται ο άνδρας, στην προσπάθειά του να κρύψει τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης, αναφέρει το agriniopress.
Ωστόσο, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε έντονα κι έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή.
Διασωληνώθηκε τάχιστα, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.
