Καταργούνται μετά από 10 χρόνια οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας - Τι προβλέπεται

Μετά την σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής,υπερψηφίστηκε θετικά η ρύθμιση για την κατάργηση περικοπών συντάξεων χηρείας και δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. Ολομέλεια του Σώματος, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, και ΚΟ Νίκη ψήφισαν «Ναι» στη διάταξη, ενώ το σχετικό ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, που δεν περιλαμβανόταν στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα, αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες ώρες.

Αυξημένη πλειοψηφία καταγράφηκε και στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ» και την «Πρώιμη Παρέμβαση» για παιδιά με αναπηρία, στο οποίο είχε ενταχθεί ως τροπολογία η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας. «Ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «Όχι» το ΚΚΕ, ενώ «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη.

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

1.⁠ ⁠Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

2. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.