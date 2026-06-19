«Καταρράκτες» στο Νοσοκομείο Ρόδου: Πλημμύρισαν κλινικές από βλάβη – Καταγγελίες για κακοτεχνίες

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν τεράστιες ποσότητες νερού από το κεντρικό σύστημα κλιματισμού διέρρευσαν στους διαδρόμους, προκαλώντας την πτώση τμήματος της ψευδοροφής. Το ευτύχημα είναι πως από το συμβάν δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ασθενών ή προσωπικού, με την κατάσταση να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο.

Η ζημιά, που μετέτρεψε σε «λίμνη» τη Γαστρεντερολογική Κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία στον 1ο όροφο, ξεκίνησε από τον 2ο όροφο. Εκεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αστόχησε ο ολοκαίνουργιος εξοπλισμός του πύργου ψύξης. Ο κ. Γιαννάκος έκανε λόγο για ξεκάθαρη κακοτεχνία του εργολάβου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο αντικατάστασης σωληνώσεων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και παραδόθηκε μόλις πρόσφατα.

Παρά τον αρχικό πανικό, τα συνεργεία καθαρισμού απομάκρυναν άμεσα τα νερά, επιτρέποντας στα χειρουργεία να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, ενώ τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Το περιστατικό, ωστόσο, έδωσε την αφορμή στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να υπενθυμίσει τη διαχρονική «πληγή» του ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας πως η σοβαρή υποστελέχωση παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των δημόσιων νοσοκομείων.