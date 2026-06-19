Μαύρο 24ωρο στην άσφαλτο: Ένας νεκρός στο Αιγάλεω - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο νέοι στο «Αττικόν»

Βαρύς είναι ο απολογισμός των δύο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Αθήνα, και συγκεκριμένα στις περιοχές του Ιλίου και του Αιγάλεω. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο νεαροί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πρώτο, σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/06) στο Ίλιον. Η τραγωδία ξεκίνησε όταν μια 48χρονη οδηγός ΙΧ επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό προσπέρασης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Το δεύτερο όχημα έχασε την πορεία του και εμβόλισε μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 24 ετών. Η σφοδρότητα του χτυπήματος ήταν τέτοια, που η μηχανή εκσφενδονίστηκε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν βαρύτατα και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δίνουν σκληρή μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, η άσφαλτος «βάφτηκε» ξανά με αίμα, αυτή τη φορά στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού (ρεύμα προς Λαμία), στο ύψος του Αιγάλεω.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 46χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με βιαιότητα σε κολόνα φωτισμού και κατέληξε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, ο 46χρονος άφησε την τελευταία του πνοή ακαριαία.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια των δύο τροχαίων διενεργεί η Τροχαία.