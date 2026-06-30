Επιχειρησιακό κέντρο έστησε η Πυροσβεστική επί της Αλκμήνης προκειμένου να λαμβάνουν και να μεταδίδουν άμεσα την εικόνα από τις έρευνες στο κτίριο που κατέρρευσε.

Από εκεί γίνεται και ο χειρισμός του drone της Πυροσβεστικής που «χτενίζει» διαρκώς τα συντρίμμια, ενώ συντονίζονται οι κινήσεις του προσωπικού της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.