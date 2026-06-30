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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Επιχειρησιακό κέντρο έστησε η Πυροσβεστική στο σημείο

Επιχειρησιακό κέντρο έστησε η Πυροσβεστική επί της Αλκμήνης προκειμένου να λαμβάνουν και να μεταδίδουν άμεσα την εικόνα από τις έρευνες στο κτίριο που κατέρρευσε.

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Αλκμήνης
Πυροσβεστική στην Αλκμήνης | Orange Press Agency
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Επιχειρησιακό κέντρο έστησε η Πυροσβεστική επί της Αλκμήνης προκειμένου να λαμβάνουν και να μεταδίδουν άμεσα την εικόνα από τις έρευνες στο κτίριο που κατέρρευσε.

Από εκεί γίνεται και ο χειρισμός του drone της Πυροσβεστικής που «χτενίζει» διαρκώς τα συντρίμμια, ενώ συντονίζονται οι κινήσεις του προσωπικού της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

 

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