Επιχειρησιακό κέντρο έστησε η Πυροσβεστική επί της Αλκμήνης προκειμένου να λαμβάνουν και να μεταδίδουν άμεσα την εικόνα από τις έρευνες στο κτίριο που κατέρρευσε.
Από εκεί γίνεται και ο χειρισμός του drone της Πυροσβεστικής που «χτενίζει» διαρκώς τα συντρίμμια, ενώ συντονίζονται οι κινήσεις του προσωπικού της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.
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